5StarPreps follows all high school sports and athletes. Schools that notified 5StarPreps of signees are listed.

Baseball

Michael Teasley (Oak Ridge) — Tennessee

Jaser Armes (McMinn County) — Alabama

Parker Davis (Alcoa) — Lee

Carter Muth (Catholic) — US Merchant Marine Academy

Brody Carr (Jefferson County) — Vanderbilt

Colby Comparato (Halls) — Carson-Newman

Jake Harris (Farragut) — Eastern Michigan

Aidan Flagg (Farragut) — Lipscomb

Travis Brummitt Jr. (Farragut) — Pellissippi State

Will Dickens (Farragut) — Eastern University

Brody Waller (CAK) — Lincoln Memorial

Joey Sulish (CAK) — Tennessee Tech

Mark Sackerman (William Blount) — Carson-Newman

Hunter Click (Lenoir City) — Johnson

Isaac Dye (Lenoir City) — Lee

Will Price (Gibbs) — Samford

Lucan Duncan (Gibbs) — Motlow State

Gavin Bergeron (Gibbs) — Bossier Parish CC

Dylan Bowser (Halls) — UT Southern

Abram Taylor (Gibbs) — Tennessee Wesleyan

Wyatt Fellers (HVA) — Pellissippi State

Women’s Cross Country/Track & Field

Carolina Areheart (Webb) — Vanderbilt

Calysta Garmer (Webb) — Furman

Jazzlyn Garmer (Webb) — Furman

Kacey Holliday (Catholic) — Campbell University

Ava Barczak (Farragut) — Lincoln Memorial

Addison Miller (Gibbs) — King University

Men’s Cross Country/Track & Field

Brody Foster (Halls) — Virginia

J.R. Fowler (Catholic) — Houston

Will Allen (HVA) — Pellissippi State

Men’s Soccer

Joshua Maldonado (Maryville) — North Greenville

Women’s Soccer

McKalie Ball (Webb) — Louisville

Jayla Blue (Bearden) — Tennessee

Kaylyn Kidd (Maryville) — Johnson University

Claire Jenkins (Bearden) — Roane State CC

Tyler Roth (Bearden) — Western Kentucky

Noa Shimani (Alcoa) — Mars Hill

Kennedy Dade (Farragut) — Tennessee Tech

Rowan Unger (Farragut) — Samford

Sydney Clemmons (CAK) — Wheaton College

Allie Thomas (Lakeway) — Roane State

Emery Conway (Kingston) — ETSU

Nora Alcorn (Lenoir City) — Lincoln Memorial

Hayven Laurendine (Oak Ridge) — Samford

Gracie Underwood (Gibbs) — Roane State

Alexis Maciejewski (Karns) — Maryville College

Eden Perkinson (Catholic) — Montreat

Morgan Holloway (HVA) — Bellarmine

Kylie McConaha (HVA) — Baldwin Wallace

Men’s Lacrosse

Noah Garcia (Webb) — Florida Tech

Daniel Lanning (Farragut) — Tusculum

Women’s Lacrosse

Nadalie Bellinghausen — Lincoln Memorial

Men’s Basketball

Jonathan Woodlee (Maryville) — Lee

Luke Sigmund (Maryville) — Lee

Cade Murphy (Catholic) — Eastern Kentucky

Malachi Brown (Catholic) — Michigan

Alex Leeth (Webb) — Rice

Cam Swearengen (Webb) — South Dakota State

Owen Lentz (Webb) – Alabama-Huntsville

Women’s Basketball

Natalya Hodge (Bearden) — Missouri

Meeyah Green (Webb) — Clemson

Natavia Alber (Northview) — Buffalo

Maliyah Glasper (Gatlinburg-Pittman) — Tennessee Tech

Nya Burns (Grace Christian) — UAB

Adit Kuol (The King’s Academy) — Minnesota

Gwen Carrol (Alcoa) — Carson-Newman

Katie Foster (Bearden) — Worcester Polytechnic

K.J. McNealy (Farragut) — Grand Canyon

Colie Thompson (CAK) — Palm Beach Atlantic

Malea Patterson (Oliver Springs) — Roane State

Softball

Halle Bailey (Alcoa) — Tennessee

Ava Maples (Maryville) — Murray State

Isabella Saunders (Maryville) — Auburn-Montgomery

Kaylea Osborne (Alcoa) — UT-Martin

Makenna McCarter (Alcoa) — Johnson University

Avery Ramey (Lakeway) — Appalachian State

Emmeline Patton (Oliver Springs) — Bryan College

Abi McCauley (William Blount) — Pellissippi

Chloe Merriman (William Blount) — Roane State

Kate Owens (William Blount) — Roane State

Sailor Presley (Kingston) — MTSU

Kylie Hanson (Lenoir City) — North Georgia

Skylynne Luttrell (Gibbs) — Roane State

Shelby Williams (Gibbs) — Lincoln Memorial

Reese Law (Karns) — Johnson University

McKinley Grubb (Lakeway) — Roane State

Men’s Golf

Britton Johnson (Maryville) — Montreat

Leo Huddleston (Maryville) — Freed-Hardeman

Charlie Culbertson (Bearden) — Roane State CC

Connor Hall (Bearden) — Johnson University

Zach Voiles (Lakeway) — Lincoln Memorial

Hunter Hinton (Oak Ridge) — Tennessee Wesleyan

Conner Williams (HVA) — Trevecca Nazarene

Women’s Golf

Isabella Coughlin (CAK) — Western Kentucky

Riley Reed (Lakeway) — Carson-Newman

Women’s Tennis

Lauren Murphy (Catholic) — Anderson University

Volleyball

Bella Ekeler (Farragut) — Georgia Southern

Darby Felts (Lakeway) — ETSU

Kendall Stansbury (Grace Christian) — Berry College

Katelyn Husband (William Blount) — Freed-Hardeman

Ava Ramsay (William Blount) — Shorter

Makensie Morgan (HVA) — Pellissippi State

Swimming

Annagail Herzog (CAK) — Monmouth

Ellison Deghetto (Lakeway) — Florida Southern

Wrestling

Sam Comes (Lakeway) — Air Force

Cheer/Dance

Brie Bussell (Gibbs) — Carson-Newman

Brooke Bilbrey (Karns) — Roane State

Women’s Rowing

Ruby Hill (HVA) — Oklahoma

