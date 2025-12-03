5StarPreps follows all high school sports and athletes. Schools that notified 5StarPreps of signees are listed. Schools can submit their signings for inclusion on the list by emailing 5StarPreps@gmail.com.
Baseball
Michael Teasley (Oak Ridge) — Tennessee
Jaser Armes (McMinn County) — Alabama
Parker Davis (Alcoa) — Lee
Carter Muth (Catholic) — US Merchant Marine Academy
Brody Carr (Jefferson County) — Vanderbilt
Colby Comparato (Halls) — Carson-Newman
Jake Harris (Farragut) — Eastern Michigan
Aidan Flagg (Farragut) — Lipscomb
Travis Brummitt Jr. (Farragut) — Pellissippi State
Will Dickens (Farragut) — Eastern University
Brody Waller (CAK) — Lincoln Memorial
Joey Sulish (CAK) — Tennessee Tech
Mark Sackerman (William Blount) — Carson-Newman
Hunter Click (Lenoir City) — Johnson
Isaac Dye (Lenoir City) — Lee
Will Price (Gibbs) — Samford
Lucan Duncan (Gibbs) — Motlow State
Gavin Bergeron (Gibbs) — Bossier Parish CC
Dylan Bowser (Halls) — UT Southern
Abram Taylor (Gibbs) — Tennessee Wesleyan
Wyatt Fellers (HVA) — Pellissippi State
Women’s Cross Country/Track & Field
Carolina Areheart (Webb) — Vanderbilt
Calysta Garmer (Webb) — Furman
Jazzlyn Garmer (Webb) — Furman
Kacey Holliday (Catholic) — Campbell University
Ava Barczak (Farragut) — Lincoln Memorial
Addison Miller (Gibbs) — King University
Men’s Cross Country/Track & Field
Brody Foster (Halls) — Virginia
J.R. Fowler (Catholic) — Houston
Will Allen (HVA) — Pellissippi State
Men’s Soccer
Joshua Maldonado (Maryville) — North Greenville
Women’s Soccer
McKalie Ball (Webb) — Louisville
Jayla Blue (Bearden) — Tennessee
Kaylyn Kidd (Maryville) — Johnson University
Claire Jenkins (Bearden) — Roane State CC
Tyler Roth (Bearden) — Western Kentucky
Noa Shimani (Alcoa) — Mars Hill
Kennedy Dade (Farragut) — Tennessee Tech
Rowan Unger (Farragut) — Samford
Sydney Clemmons (CAK) — Wheaton College
Allie Thomas (Lakeway) — Roane State
Emery Conway (Kingston) — ETSU
Nora Alcorn (Lenoir City) — Lincoln Memorial
Hayven Laurendine (Oak Ridge) — Samford
Gracie Underwood (Gibbs) — Roane State
Alexis Maciejewski (Karns) — Maryville College
Eden Perkinson (Catholic) — Montreat
Morgan Holloway (HVA) — Bellarmine
Kylie McConaha (HVA) — Baldwin Wallace
Men’s Lacrosse
Noah Garcia (Webb) — Florida Tech
Daniel Lanning (Farragut) — Tusculum
Women’s Lacrosse
Nadalie Bellinghausen — Lincoln Memorial
Men’s Basketball
Jonathan Woodlee (Maryville) — Lee
Luke Sigmund (Maryville) — Lee
Cade Murphy (Catholic) — Eastern Kentucky
Malachi Brown (Catholic) — Michigan
Alex Leeth (Webb) — Rice
Cam Swearengen (Webb) — South Dakota State
Owen Lentz (Webb) – Alabama-Huntsville
Women’s Basketball
Natalya Hodge (Bearden) — Missouri
Meeyah Green (Webb) — Clemson
Natavia Alber (Northview) — Buffalo
Maliyah Glasper (Gatlinburg-Pittman) — Tennessee Tech
Nya Burns (Grace Christian) — UAB
Adit Kuol (The King’s Academy) — Minnesota
Gwen Carrol (Alcoa) — Carson-Newman
Katie Foster (Bearden) — Worcester Polytechnic
K.J. McNealy (Farragut) — Grand Canyon
Colie Thompson (CAK) — Palm Beach Atlantic
Malea Patterson (Oliver Springs) — Roane State
Softball
Halle Bailey (Alcoa) — Tennessee
Ava Maples (Maryville) — Murray State
Isabella Saunders (Maryville) — Auburn-Montgomery
Kaylea Osborne (Alcoa) — UT-Martin
Makenna McCarter (Alcoa) — Johnson University
Avery Ramey (Lakeway) — Appalachian State
Emmeline Patton (Oliver Springs) — Bryan College
Abi McCauley (William Blount) — Pellissippi
Chloe Merriman (William Blount) — Roane State
Kate Owens (William Blount) — Roane State
Sailor Presley (Kingston) — MTSU
Kylie Hanson (Lenoir City) — North Georgia
Skylynne Luttrell (Gibbs) — Roane State
Shelby Williams (Gibbs) — Lincoln Memorial
Reese Law (Karns) — Johnson University
McKinley Grubb (Lakeway) — Roane State
Men’s Golf
Britton Johnson (Maryville) — Montreat
Leo Huddleston (Maryville) — Freed-Hardeman
Charlie Culbertson (Bearden) — Roane State CC
Connor Hall (Bearden) — Johnson University
Zach Voiles (Lakeway) — Lincoln Memorial
Hunter Hinton (Oak Ridge) — Tennessee Wesleyan
Conner Williams (HVA) — Trevecca Nazarene
Women’s Golf
Isabella Coughlin (CAK) — Western Kentucky
Riley Reed (Lakeway) — Carson-Newman
Women’s Tennis
Lauren Murphy (Catholic) — Anderson University
Volleyball
Bella Ekeler (Farragut) — Georgia Southern
Darby Felts (Lakeway) — ETSU
Kendall Stansbury (Grace Christian) — Berry College
Katelyn Husband (William Blount) — Freed-Hardeman
Ava Ramsay (William Blount) — Shorter
Makensie Morgan (HVA) — Pellissippi State
Swimming
Annagail Herzog (CAK) — Monmouth
Ellison Deghetto (Lakeway) — Florida Southern
Wrestling
Sam Comes (Lakeway) — Air Force
Cheer/Dance
Brie Bussell (Gibbs) — Carson-Newman
Brooke Bilbrey (Karns) — Roane State
Women’s Rowing
Ruby Hill (HVA) — Oklahoma
5StarPreps is the top local source for high school sports. To read more on area high school sports or to see photo galleries, videos, stat leaders, etc, visit 5StarPreps.com — and use promo code New2025 for 30% off your first year or month subscription.
Follow KnoxTNToday on Facebook and Instagram. Get all KnoxTNToday articles in one place with our Free Newsletter.