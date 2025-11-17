Join Second Harvest for our Holiday Mobile Pantry in Knoxville at Redemption Church on Wednesday, November 19, 2025, from 10 a.m. until all allotted food has been distributed.
Gates open at 8:00 a.m., and there cannot be early entry.
Thank you to our generous partners at Stand Out For Good, Inc. for sponsoring this distribution.
KnoxTNToday is partnering with Second Harvest Food Bank of East Tennessee, and you can too through donations or volunteering as an individual or a group.
