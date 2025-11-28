Santa is coming to select Food City locations throughout the holidays, compliments of our friends at Coca-Cola. Mark your calendar and make plans to attend and enjoy photos with Santa and other festive holiday traditions. Bring your phone or camera to capture the magic.

Santa Appearances – 5 – 7 p.m.
  •  Mon., December 1:    3064 Teaster Lane, Pigeon Forge, 37863
  • Tues., December 3:    1000 Ladd Landing Blvd., Kingston, 37763
  • Mon., December 8:    1205 N. Eastman Road, Kingsport, 37664
  • Tues., December 9:    141 Towne Centre Drive, Crossville, 38571
  • Tues., December 9:    105 South Hill Street, Athens, 37303
  • Wed., December 10:   1219 East Parkway, Gatlinburg, 37738
  • Wed., December 10:   1545 East 10th Street, Cookeville, 38501
  • Wed., December 10:   8634 Highway 58, Harrison, 37341
  • Thurs., December 11: 180 Rutledge Pike, Blaine, 37709
  • Thurs., December 11: 500 Able Drive, Dayton, 37321
  • Mon., December 15: 416 Eastern Plaza Shopping Center, Newport, 37821
  • Mon., December 15: 4615 Georgetown Road NW, Cleveland, 37312
  • Tues., December 16: 11501 Hardin Valley Road, Knoxville, 37932
  • Tues., December 16: 741 Dolly Parton Parkway, Sevierville, 37862
  • Tues., December 16: 2310 McGrady Drive, Cleveland, 37323
  • Wed., December 17:   920 Broad Street, Elizabethton, 37643
  • Wed., December 17:   841 US 411N, Etowah, 37331

