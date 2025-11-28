Santa is coming to select Food City locations throughout the holidays, compliments of our friends at Coca-Cola. Mark your calendar and make plans to attend and enjoy photos with Santa and other festive holiday traditions. Bring your phone or camera to capture the magic.
Santa Appearances – 5 – 7 p.m.
- Mon., December 1: 3064 Teaster Lane, Pigeon Forge, 37863
- Tues., December 3: 1000 Ladd Landing Blvd., Kingston, 37763
- Mon., December 8: 1205 N. Eastman Road, Kingsport, 37664
- Tues., December 9: 141 Towne Centre Drive, Crossville, 38571
- Tues., December 9: 105 South Hill Street, Athens, 37303
- Wed., December 10: 1219 East Parkway, Gatlinburg, 37738
- Wed., December 10: 1545 East 10th Street, Cookeville, 38501
- Wed., December 10: 8634 Highway 58, Harrison, 37341
- Thurs., December 11: 180 Rutledge Pike, Blaine, 37709
- Thurs., December 11: 500 Able Drive, Dayton, 37321
- Mon., December 15: 416 Eastern Plaza Shopping Center, Newport, 37821
- Mon., December 15: 4615 Georgetown Road NW, Cleveland, 37312
- Tues., December 16: 11501 Hardin Valley Road, Knoxville, 37932
- Tues., December 16: 741 Dolly Parton Parkway, Sevierville, 37862
- Tues., December 16: 2310 McGrady Drive, Cleveland, 37323
- Wed., December 17: 920 Broad Street, Elizabethton, 37643
- Wed., December 17: 841 US 411N, Etowah, 37331
